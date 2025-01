Mercato Juve, Di Marzio rivela: “Giornata decisiva per Antonio Silva”

La Juve spinge con forza per Antonio Silva: le ultime novità sul possibile trasferimento del portoghese in maglia bianconera

Il mercato di gennaio è appena iniziato ma la Juve si sta già cominciando a muovere con forza. I bianconeri sono infatti alla ricerca di due rinforzi di livello: uno in difesa e uno in attacco. Se per il reparto offensivo ora il preferito sembra essere Kolo Muani del PSG, in difesa tutti gli occhi sono puntati su Antonio Silva. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, infatti, quella di oggi, giovedì 9 gennaio, potrebbe essere una giornata decisiva per l’arrivo del difensore portoghese a Torino.

Mercato Juve, le ultime novità su Antonio Silva

Il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento in bianconero ma la prima offerta fatta dal Football Driector della Juve Cristiano Giuntoli al Benfica non è stata accolta. Oggi è però previsto un nuovo incontro tra la società portoghese e l’agente del difensore classe 2003, Jorge Mendes. Il procuratore spinge infatti per il trasferimento in Italia e proverà a convincere il Benfica ad accettare l’offerta della Juve a condizioni favorevoli. La Vecchia Signora non vuole però restare ferma a guardare e per questo studia anche delle alternative. L’altro nome per la difesa è quello di Ronald Araujo, in uscita dal Barcellona. Più difficile arrivare invece ad Hancko del Feyenoord, troppo costoso. Da escludere Tomori, rivitalizzato dall’arrivo sulla panchina del Milan di Sergio Conceicao e quindi fuori mercato.