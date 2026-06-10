Il Mondiale, una vetrina per il mercato

L'inizio del Mondiale in USA, Canada e Messico rappresenta un appuntamento importante non soltanto per le nazionali partecipanti, ma anche per i dirigenti impegnati a programmare il futuro. Tra le società più attente c'è la Juventus, che seguirà con particolare interesse diversi giocatori inseriti nella lista degli obiettivi di mercato. La competizione offrirà infatti l'occasione di valutare da vicino alcuni profili già monitorati da tempo. Molti di loro sono destinati a essere protagonisti sul palcoscenico internazionale e potrebbero attirare ulteriormente l'attenzione dei grandi club europei. Tra i nomi accostati ai bianconeri figurano anche giocatori di altissimo livello come Alisson, Bernardo Silva e Brahim Diaz. Tuttavia, alcune operazioni appaiono particolarmente complicate. Il portiere brasiliano sembra orientato a proseguire la propria esperienza al Liverpool, mentre il fantasista spagnolo dovrebbe restare al Real Madrid. Situazione differente per Bernardo Silva, che al termine della competizione prenderà una decisione sul proprio futuro. Il portoghese è seguito da diverse società e resta uno dei profili più affascinanti per qualità tecniche ed esperienza internazionale. La Juventus, pur consapevole delle difficoltà dell'operazione, continua a monitorare la situazione.

Kim, Kessié e Dibu Martinez: i dossier più caldi

Tra gli osservati speciali della manifestazione ci sarà anche Kim Min-jae, difensore che conosce molto bene Luciano Spalletti grazie all'esperienza condivisa al Napoli. Dopo le stagioni trascorse al Bayern Monaco, il centrale sudcoreano potrebbe valutare nuove opportunità e un ritorno nel campionato italiano non viene escluso. Un altro nome seguito con attenzione è quello di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano sarebbe interessato a tornare nel calcio europeo dopo l'esperienza in Arabia Saudita. La sua forza fisica, l'esperienza internazionale e la conoscenza della Serie A continuano a renderlo un profilo gradito alla dirigenza bianconera. Grande attenzione anche per Emiliano Dibu Martinez, uno dei principali candidati a difendere la porta della Juventus nella prossima stagione. Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, il portiere argentino avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il club torinese. Resta però da trovare l'accordo definitivo con l'Aston Villa, che continua a chiedere una cifra importante per liberare il campione del mondo. Le parti sono al lavoro per ridurre la distanza economica e trovare una soluzione soddisfacente per tutti.

Sorloth e Mateta, la Juventus cerca il nuovo centravanti

Il reparto offensivo resta uno dei principali temi del mercato bianconero. In quest'ottica, il nome più vicino alla Juventus sembra essere quello di Alexander Sorloth. L'attaccante norvegese avrebbe già manifestato il proprio gradimento per il trasferimento a Torino e la trattativa appare ben avviata. Tuttavia, alcuni aspetti legati ad altre operazioni di mercato stanno rallentando la definizione dell'affare. La dirigenza spera inoltre che le prestazioni nel Mondiale non provochino un aumento della valutazione del giocatore. Più complessa appare invece la pista che porta a Jean-Philippe Mateta. L'attaccante francese è reduce da una stagione positiva e continua ad attirare l'interesse di diversi club europei. La concorrenza elevata e il valore del cartellino rendono l'operazione particolarmente impegnativa. Nonostante le difficoltà, la Juventus continua a seguire con attenzione l'evoluzione della situazione. Il Mondiale rappresenterà un banco di prova importante per molti dei giocatori presenti sul taccuino bianconero. Le prestazioni negli Stati Uniti potrebbero influenzare strategie, valutazioni economiche e priorità di mercato nelle prossime settimane.