Lois Openda è pronto a diventare un nuovo giocatore del Lione, chiudendo così la sua esperienza in bianconero e facendo ritorno in Ligue 1.

Ad annunciarlo è stato Gianluca Di Marzio, confermando che l'operazione è ormai definita e che l'attaccante vestirà presto la maglia del club francese in prestito oneroso con diritto di riscatto. Per la Juventus si tratta di una cessione importante all'interno della strategia impostata da Giovanni Carnevali e Ricky Massara, chiamati prima a sfoltire la rosa e poi a finanziare gli ultimi colpi richiesti da Luciano Spalletti.

La partenza del centravanti belga permetterà infatti di alleggerire il reparto offensivo e di liberare risorse da reinvestire sul mercato. Con il futuro di alcuni attaccanti ancora da definire e la dirigenza impegnata nelle trattative per un nuovo centravanti, ogni uscita rappresenta un tassello fondamentale per dare forma al nuovo progetto tecnico.

Nel frattempo la Juventus continua a lavorare su più fronti. Restano vive le piste che portano a Randal Kolo Muani, Joshua Zirkzee e agli altri profili monitorati per completare l'attacco, mentre la cessione di Openda potrebbe accelerare le prossime operazioni in entrata.