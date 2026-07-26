Andrea Cambiaso ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria in amichevole con lo Standard Liegi. Qui sotto le sue parole,

Rimarrà a Torino? “Sì, direi di sì, penso di sì. Tanto ogni giorno ne esce uno che deve andare via, che lo prende il Barcellona, il Manchester City, il Real Madrid, quindi siamo abituati a questo. Fa parte del gioco”.

Pirlo nuovo allenatore dell’Italia? “Ma lì ancora lunga, nel senso che adesso è stato annunciato, sicuramente è una persona di grandissimo rispetto, di grandissimo livello, come lo sono Maldini, Leonardo e tutto l’assetto che è stato creato. Quindi sicuramente di grandissimo livello e vediamo come si svilupperà la cosa”.