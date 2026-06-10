La Juventus punta sul campione del mondo

La Juventus ha individuato in Emiliano "Dibu" Martinez il profilo ideale per difendere la porta bianconera nelle prossime stagioni. Il club torinese è infatti alla ricerca di un portiere esperto, carismatico e abituato a gestire la pressione dei grandi palcoscenici. Caratteristiche che il portiere della nazionale argentina possiede e che lo hanno reso uno degli estremi difensori più apprezzati del panorama internazionale. La dirigenza bianconera ha intensificato i contatti nelle ultime settimane, convinta che l'argentino possa rappresentare un importante salto di qualità per la squadra. La sua esperienza maturata in Premier League e con la maglia dell'Argentina viene considerata un valore aggiunto per un gruppo che punta a tornare competitivo ai massimi livelli. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore avrebbe già espresso la propria disponibilità al trasferimento. La destinazione è gradita e il progetto tecnico presentato dalla Juventus avrebbe convinto il portiere a prendere in considerazione seriamente l'approdo in Serie A. L'obiettivo del club è quello di chiudere l'operazione nel minor tempo possibile, così da regalare allo staff tecnico un nuovo punto di riferimento tra i pali già nelle prime settimane della preparazione estiva.

Intesa vicina con il portiere argentino

Uno degli aspetti più positivi della trattativa riguarda proprio il rapporto tra la Juventus e l'entourage del giocatore. Le parti avrebbero infatti raggiunto una base d'intesa molto avanzata sui principali aspetti contrattuali. Restano da definire soltanto alcuni dettagli relativi ai bonus e a determinate clausole presenti nell'accordo. Elementi considerati secondari e che non sembrano in grado di compromettere la buona riuscita dell'operazione. Martinez avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento, manifestando la volontà di intraprendere una nuova esperienza professionale dopo le stagioni vissute con l'Aston Villa. Sul tavolo ci sarebbe un contratto triennale, considerato soddisfacente sia dal giocatore sia dalla società bianconera. La volontà comune di arrivare a un accordo rappresenta un fattore importante. Quando il calciatore spinge per una determinata destinazione, infatti, le trattative tendono spesso ad accelerare nelle fasi decisive.

La distanza con l'Aston Villa

L'ultimo ostacolo verso la fumata bianca riguarda l'intesa economica tra la Juventus e l'Aston Villa. Il club inglese si è detto disponibile a valutare la cessione del proprio portiere, ma continua a chiedere una cifra ritenuta elevata dalla società torinese. La valutazione attuale si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, importo che gli inglesi considerano adeguato per liberare uno dei protagonisti delle ultime stagioni. La Juventus, invece, punta a chiudere l'operazione a condizioni più vantaggiose. L'obiettivo dei bianconeri è abbassare la richiesta economica fino a una cifra inferiore ai 10 milioni di euro, sfruttando anche la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. Le parti continuano a dialogare e la distanza, pur presente, non viene considerata insormontabile. Proprio per questo motivo cresce l'ottimismo attorno alla trattativa. La sensazione è che esistano i margini per trovare un compromesso nelle prossime settimane. Se dovesse arrivare l'intesa definitiva con l'Aston Villa, la Juventus potrebbe assicurarsi uno dei portieri più esperti e vincenti del calcio mondiale, completando così uno dei colpi più importanti della propria estate di mercato.