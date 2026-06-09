Come vi avevamo anticipato nei mesi scorsi, Franck Kessie potrebbe far rientro in Serie A nella prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista ivoriano, oggi in forza all'Al Ahli, continua infatti a valutare l'ipotesi di tornare in Italia e su di lui potrebbe muoversi la dirigenza bianconera.

La Juventus, è alla ricerca di un centrocampista che possa garantire a mister Spalletti leadership ed esperienza internazionale, qualità che l’ivoriano possiede e per tale motivo, è un profilo che piace molto alla Continassa.

Tuttavia, non si preannuncia una trattativa facile. Al momento infatti, l’ex Milan percepisce uno stipendio fuori dai parametri imposti dal club bianconero e, se vorrà aprire per uno suo trasferimento a Torino, dovrà senz’altro rinunciare a una buona parte dell’ingaggio attualmente percepito.

Le ultime notizie di Fabrizio Romano

A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che nel corso di un intervento sul proprio canale YouTube si è così espresso:

"La voglia di Kessie legata all'Italia non era legata al mercato di gennaio, perché a gennaio non poteva andar via, il suo attuale club non l'avrebbe mai liberato, ma legata a quest'estate. Sicuramente c’è l’ostacolo rappresentato dal suo stipendio. Le cifre garantite dall'Al Ahli sono infatti molto elevate e fuori portata per i parametri economici della Juventus

Se il centrocampista da qui alle prossime settimane, dà apertura a cifre diverse, vediamo se per la Juve può diventare un'opportunità".