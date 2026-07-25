Gli undici scelti da Luciano Spalletti per la sfida che avrà inizio alle ore 20:00.
I calendario di Juventus: la lotta Champions League
Dopo lo 0-0 contro il Basilea, la Juventus si prepara a scendere in campo per il secondo test pre-stagionale. Bianconeri ospiti dello Standard Liegi al Dufrasne. Di seguito le scelte dei due allenatori.
Standard Liegi (3-5-2): Epolo; Karamoko, Hautekiet, Mortensen; Fossey, Abid, Ilaimaharitra, Trouillet, Drammeh; Nielsen, Nkada. All.Euvrard.
Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Licina, Adzic, Boga; Durmisi. All. Spalletti.
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