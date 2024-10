Calciomercato Juve | Fabrizio Romano dà l’annuncio (quasi ufficiale)

Il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione rispetto alla Juventus

Il calciomercato della Juventus è in movimento

Una delle questioni più calde in assoluto per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e più in generale il futuro del club, riguarda senza dubbio il nome che ci porta a Paul Pogba. Il giocatore in forza al club bianconero, infatti, è fuori dalla rosa a disposizione di Thiago Motta per le note vicende che lo terranno out dal rettangolo di gioco fino a marzo. In questo senso, sono giorni che molti addetti ai lavori si lanciano in indiscrezioni di qualsiasi tipo e genere. Da chi parla di un possibile re-impiego da parte della Juventus a chi si lancia in ipotesi più o meno realistiche. A mettere la parola fine sull’argomento, ci ha pensato l’esperto massimo quando si parla di trattative e di calciomercato: Fabrizio Romano.

Il noto giornalista ha annunciato che la Juventus e Pogba proprio in questi giorni stanno continuando a lavorare in una sola direzione: ossia quella che libererà il calciatore dal contratto bianconero. In breve: Pogba non vestirà più la maglia della Juve e sarà libero di andare a giocare altrove. La risoluzione del contratto è l’obiettivo e Romano l’ha annunciata in maniera molto netta e chiara. Giuntoli in accordo con il resto della dirigenza, sembra deciso a non cambiare idea in tal senso. Dunque, la Juve, guarda avanti. E nello specifico, nei piani del club bianconero ci sarebbe qualcosa di particolarmente grosso <<<