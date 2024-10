Calciomercato, Juventus mostruosa nel 2025: colpo folle in attacco!

La Juventus è al lavoro per provare a costruire una rosa che possa davvero essere fenomenale in vista della prossima stagione

Inutile girarci intorno: la rivoluzione in casa Juventus non è ancora finita. Anzi, da quanto ci risulta – forse – è a metà dell’opera. Giuntoli ha le idee molto chiare rispetto a quello che dovrebbe accadere da qui in avanti ed è per questa ragione che da qualche giorno (settimane in realtà) non smette di dare un’occhiata a tutto quello che potrebbe essere utile in sede di calciomercato. C’è qualche occasione ma anche qualche grossa opportunità che un top club come la Juventus non può davvero non cogliere. L’idea, è quella di rendere la Juve una squadra davvero super-top. E Giuntoli avrebbe le idee molto chiare sul come fare.

Calciomercato, la Juventus del futuro sarà fortissima

Tanto per iniziare bisognerà capire chi potrà ancora far parte del progetto bianconero e chi, invece, no. In questo senso bisognerà senza dubbio operare delle cessioni, se necessario anche importanti. Subito dopo però bisognerà aggredire il mercato andando a prendere calciatori forti capaci di alzare il livello medio della rosa. E mettendo nella condizione di dominare in Italia e in Europa un club come la Juventus che necessita assolutamente di tornare a quel livello. Abbiamo raccolto informazioni e siamo pronti a mostrarvi quella che potrebbe essere la formazione che verrà fuori in vista del prossimo anno. Con dei nomi davvero clamorosi, dalla difesa all’attacco: scorriamo insieme le infografiche partendo dal portiere: iniziamo! <<<