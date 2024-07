Calciomercato | Koopmeiners alla Juventus: colpo di scena in arrivo

Sul giocatore dell'Atalanta circolano diverse voci rispetto a quello che potrebbe succedere in sede di mercato: il punto sulla Juventus

La Juventus non scherza a fa sul serio, lo sappiamo, ma la trattativa che potrebbe portare i bianconeri a prendere Koopmeiners rischia di essere più complicata di quanto si possa immaginare. Alcuni punti fermi, però, vanno messi. Il primo, è quello relativo alla volontà del giocatore. Koop vuole vestire la maglia bianconera. Per farlo, fa leva anche su una promessa che avrebbe ottenuto dalla Dea nel 2021, in relazione al fatto che di fronte ad un’offerta di un top club, l’Atalanta avrebbe dovuto agevolare il suo addio. Ora: l’Atalanta di milioni ne vuole 60. La Juventus, si sarebbe spinta tra i 45 ed i 50. E allora, che fare? La Gazzetta lo spiega.

News Juventus: il calciomercato porterà Koopmeiners

La rosea ha fatto il punto della situazione rispetto a questa trattativa spiegando che il muro dell’Atalanta sarebbe particolarmente alto. Nel senso che la Dea non sembra pronta a voler lasciar andare il giocatore tanto facilmente. Il punto però è anche un altro: Giuntoli pare disposto a scalarla, questa montagna. Spingendo anche su quella che è la volontà del giocatore (che vuole la Juventus) e su un rilancio che potrebbe arrivare da qui a breve. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Juvenews.eu, la dirigenza bianconera potrebbe aver deciso di concretizzare qualche uscita, prima di tentare il nuovo affondo. Di sicuro, però, la volontà Juventina è quella di chiudere il colpo. Presto o tardi: Koopmeiners vestirà la maglia della Vecchia Signora. Che proprio rispetto al mercato, ha un piano ben preciso: per il prossimo anno vorrebbe costruire una formazione clamorosa. Eccola <<<