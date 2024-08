Mercato Juve | Nico Gonzalez e Koopmeiners: abbiamo grosse novità

Nuovi aggiornamenti sul mercato della Juventus con news interessanti sia su Koopmeiners che su Nico Gonzalez

Il calciomercato della Juventus s’è acceso da un bel po’, ma non sembra essere tutto chiaro e definito. Praticamente a nessuno. Uno degli esempi più concreti che spiega quello che stiamo scrivendo, riguarda – ad esempio – la questione legata a Nico Gonzalez. Un nome che piace molto e che è uscito fuori – concretamente – solo nelle ultime ore. In questo senso è chiaro, più che mai, che la volontà del club bianconero è quella di continuare a scandagliare il mercato provando a cogliere tutte le occasioni possibili. Nello specifico, per il calciatore della Viola, Giuntoli starebbe valutando l’ipotesi di mettere sul tavolo i cartellini di Rugani e McKennie che non dispiacerebbero per niente da quelle parti. Ma c’è di più. Su Koopmeiners arrivano aggiornamenti ancor più grossi.

Nico Gonzalez alla Juventus? Il punto anche su Koopmeiners

Le indiscrezioni che vi ha riportato Juvenews.eu vengono confermate dai fatti. C’era chi scriveva e diceva che il colpo sarebbe stato una cosa abbastanza semplice. E invece, le cose non stanno propriamente così. L’Atalanta vorrebbe consegnare a Gasperini una rosa ancor più competitiva dello scorso anno. Tanto che sarebbe decisa a fare concorrenza alla Juve indovinate su chi? Proprio su Nico Gonzalez. E rispetto a Koopmeiners la musica è chiara: la Dea sta alzando ogni giorno di più il muro. E l’offerta bianconera sarebbe ferma tra i 45 ed i 50 milioni di euro. E allora, ecco che Giuntoli portebbe spiazzare tutti: vi spieghiamo come.

Detto che Koopmeiners starebbe spingendo fortissimamente per vestire la maglia della Juventus, allo stesso tempo Giuntoli potrebbe anche stufarsi di attendere. Ragione per cui potrebbe accadere che il dirigente bianconero si stufi di aspettare, puntando – magari – su un altro nome. Allo stesso modo, però, potrebbe anche esserci un colpo di scena al contrario. Ossia, con qualche uscita, la Juventus potrebbe avere denaro in cascina per spingersi fino ai 60 milioni di euro richiesti dall’Atalanta. Insomma: le strade da scegliere sono poche. O l’una, o l’altra. E sempre in tema Juventus, occhi bene aperti: nei piani del club, infatti, ci sarebbe qualcosa di davvero enorme: ecco di cosa stiamo parlando <<<