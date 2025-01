La Juventus sta per chiudere il colpo! Balzarini ha detto che...

Le ultime notizie a proposito del calciomercato della Juventus raccontano qualcosa di estremamente chiaro sulle prossime mosse di Giuntoli

Calciomercato, la Juventus accende i motori: le mosse di Giuntoli

La Juventus non scherza, fa sul serio. E sembra avere tutta l’intenzione di provare ad operare in sede di calciomercato con la voglia di costruire una rosa che possa essere migliore di quella attuale. E’ ovvio: le questioni da risolvere sono diverse. E tutte molto interessanti. Di sicuro, però, bisognerà mettere le mani praticamente in ogni zona del campo. Basti pensare al fatto che alla Juventus vengono accostati tantissimi calciatori: qualcosa di vero c’è. A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto giornalista Gianni Balzarini che attraverso il proprio profilo Youtube ha detto quello che potrebbe succedere a breve in casa bianconera. Ecco le sue parole:

“Tomori continua a essere l’obiettivo prioritario della società. Giuntoli vi posso dire che è abbastanza fiducioso sul buon esito di questa trattativa, ma sostanzialmente quello che si viene a sapere è che non c’è fretta di concludere questa faccenda, questo affare, perché ovviamente arrivando probabilmente a fine gennaio, se il Milan ha effettivamente bisogno di realizzare dei soldi , portando la trattativa a fine gennaio chi compra ha un pochino più di voce in capitolo, può far valere meglio le proprie considerazioni, le proprie offerte“. Poi Balzarini svela quella che sarebbe l’offerta bianconera.

“Un po’ come quella di Antonio Silva, ossia un prestito oneroso e un diritto di riscatto da fissare. La valutazione di Tomori è sui 22 milioni, milione più o milione meno. La Juve vorrebbe praticamente fare un prestito oneroso intorno ai 3 milioni, visto che si parla di seconda metà della stagione non siamo a giugno, e fissare un diritto di riscatto o obbligo, lì ovviamente ne parleranno con il Milan proprio in questi giorni Riyad, attorno ai 20 milioni. In sostanza si va a ricalcare più o meno la valutazione dei 22/23 milioni del giocatore“. Quello che succederà lo staremo a vedere. Di sicuro, qualcosa si sta muovendo. E non è finita. Sempre in queste ore circolano altre voci abbastanza grosse sempre in merito alle mosse di calciomercato della Juve <<<