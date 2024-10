Juventus addio: sta circolando una voce pesantissima | Calciomercato

Al termine della stagione che si sta disputando, la Juventus farà i conti in sede di calciomercato per capire chi potrà restare e chi, invece, dovrà dire addio. Ecco la ragione per cui Giuntoli sin da ora sta cercando di mettere oridine per comprendere chi alla fine potrebbe salutare anche considerando il rendimento in questa stagione che sta trovando delle sorprese ma anche delle grosse delusioni. Almeno fino ad ora. Per questa ragione, sta circolando da qualche giorno già quella che potrebbe essere una lista delle cessioni e all’interno ci sarebbero dei nomi piuttosto pesanti che – come detto – potrebbero finire nel calderone delle cessioni. Iniziamo a scorrere la lista dei possibili addii alla Juventus, partendo dal primo nome e andando via via avanti fino al nome più clamoroso <<<