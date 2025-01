Juventus, addio Vlahovic: poco fa l’annuncio | Calciomercato

La Juventus si prepara al prossimo futuro. Il calciomercato farà la differenza: in attacco, i cambiamenti saranno diversi

Il calciomercato della Juventus passerà anche da Vlahovic

La Juventus sembra avere tutta l’intenzione di andare a costruire qualcosa di grosso e di importante in vista del prossimo futuro. Ed il calciomercato sta lì a testimoniare che Giuntoli ha diverse idee scritte sull’agenda. Tutte utili al raggiungimento di un solo obiettivo: vincere. In questo senso possiamo dire che – palesemente – Vlahovic non sta aiutando. E non c’entra la questione legata agli infortuni. Il suo rapporto con la Juve sembra ai minimi termini e anche se non ci saranno scossoni di alcun tipo (nessun caso insomma) possiamo dire che la questione rinnovo è oramai chiara anche ai sassi.

Secondo quanto viene svelato da TuttoJuve.com, infatti, la Juventus avrebbe registrato un interesse da parte del Barcellona proprio per Dusan. Che vorrebbe farne il post Lewandowski. Parliamo di una dinamica che potrebbe avere un senso solo di fronte ad una clamorosa offerta. Ovviamente, però, serve il rinnovo. Altrimenti, la Juventus potrebbe perdere a zero il calciatore più avanti. Cosa da evitare. E allora la soluzione – visto che il rinnovo secondo noi non arriverà – è solo ed esclusivamente una: la cessione in estate. Vlahovic dirà addio perché il rinnovo non ci sarà. La decisione, sotto questo punto di vista, sarebbe già stata ampiamente presa. Il resto, sono solo chiacchiere e – secondo noi – vane speranze. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, occhi bene aperti: la Juventus starebbe valutando un colpaccio dalla Lazio <<<