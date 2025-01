Juventus, colpo clamoroso dalla Lazio? Spunta il nome di... / Calciomercato

Il calciomercato della Juventus si muove in direzione molto netta rispetto alle prossime mosse. Occhio ad un nome dalla Lazio

La Juventus punta un calciatore della Lazio

Il calciomercato in casa Juventus ha già preso piede. Ora dalle parole, però, bisognerà passare ai fatti. Ed è per questa ragione che in vista delle prossime settimane, sarà necessario tenere gli occhi bene aperti rispetto a quello che potrebbe accadere. Va detto molto chiaramente che i nomi monitorati da Giuntoli sono tanti ma alcuni di questi rischiano di fare assolutamente più rumore rispetto ad altri. E tra le tante trattative che potrebbero prendere piede, grossa attenzione andrà fatta per quel che riguarda il comparto difensivo dove sono previste diverse sorprese. Nello specifico, stando a quanto ci risulta, la Juventus avrebbe messo nel mirino un calciatore che sta facendo benissimo con la maglia della Lazio.

A quanto pare, la Juve avrebbe deciso di tenere d’occhio Mario Gila. Il calciatore biancoceleste – su cui il Real Madrid detiene un diritto di recompra – sarebbe infatti finito sulla lista di calciomercato della Juventus. E nello specifico di Giuntoli a cui non dispiacerebbe sfilarlo alla Lazio ma anche all’Inter, che lo sta seguendo. La Juve mantiene buoni rapporti con Lotito che proprio recentemente avrebbe mosso degli interessi nei confronti di Fagioli. Occhi bene aperti, dunque. Mario Gila è un calciatore giovane che potrebbe rappresentare un colpo importante in vista della prossima stagione. Se fosse, infatti, si tratterebbe comunque di un acquisto relativo al prossimo anno e non alla sessione di calciomercato di gennaio. Gila, piace. Detto ciò, sempre parlando della Juventus, occhi bene aperti: i bianconeri avrebbero infatti in mente un’altra clamorosa mossa <<<