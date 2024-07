Juve, è fatta per Kephren Thuram: contratto quinquennale

La Juventus ha chiuso la trattativa per Kephren Thuram, ex calciatore del Nizza, e nuovo centrocampista bianconero.

La Juve porta a termine un altro colpo. I bianconeri hanno chiuso la trattativa per Kephren Thuram, oramai ex calciatore del Nizza e figlio d’arte, visto che il padre Lilian ha giocato anche con la Vecchia Signora. Ecco le parole del giornalista Fabrizio Romano, esperto di calciomercato: “Khéphren Thuram alla Juventus, ci siamo! Accordo verbale in atto tra i club su un accordo da € 20 milioni più bonus fino ad arrivare a 25 milioni. Contratto fino a giugno 2029 concordato e confermato. Documenti da scambiare oggi e domani, ultimi passaggi tecnici prima delle visite mediche”. Thuram è il terzo colpo della Juventus, dopo Douglas Luiz e Di Gregorio.