Pogba: “Non sono finito. Ho ancora un contratto con la Juve”

Dal suo contratto con la Juve al futuro: le parole di Paul Pogba intervistato da Sky Sport al termine di Francia-Belgio

Intervistato da Sky Sport al termine di Francia-Belgio Paul Pogba è tornato a parlare in pubblico per la prima volta dopo moltissimo tempo: “Bello risentire amore della gente, ho sentito un amore grande nonostante io sia lontano dai campi da un po’”.

Juve, le parole di Pogba

Sulla squalifica ha poi aggiunto: “Se non avete visto una mia intervista in cui dico che mi ritiro significa che non è così, perché io mi sento ancora calciatore. Voglio combattere questa ingiustizia. È uscita un’intervista vecchia e falsa recentemente. Pogba non è finito, Pogba è qua e fin quando non vedrete me dire che sono finito state tranquilli. Ho una voglia di tornare della madonna, mi sento come un bambino che vuole essere professionista”. Chiosa finale sulla situazione contrattuale con la Juve: “Dalle ultime notizie sono ancora un giocatore della Juve, ho il contratto ma non ho avuto l’opportunità di parlare con direttore e allenatore… c’è silenzio. Penso che stiano aspettando il risultato dell’appello ma dovete chiedere a loro”.