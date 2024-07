News Juve | Giuntoli da urlo: dopo Thuram, altro colpo da 60 mln!

Thuram non basta. La Juventus dal calciomercato vuole tirare fuori anche un altro grosso colpo per il prossimo anno

CALCIOMERCATO JUVE – Novità interessanti e anche relativamente pesanti rispetto alla Juventus e a quello che potrebbe succedere in sede di mercato da qui a breve. Ci sono indiscrezioni che lasciano intendere (abbastanza chiaramente) che qualcosa di grosso sta accadendo nelle segrete stanze della Continassa. Giuntoli sta “cucinando” un cibo prelibato che dovrà portare allo scudetto, almeno nelle intenzioni. E così, dopo aver messo a punto il colpo Thuram (Juvenews ve lo aveva anticipato da giorni) che sarà ufficiale a breve e quello legato a Douglas Luiz, ora, ci si potrà concentrare su un altro acquisto molto grosso.

Juventus, grosse novità legate al mercato

Secondo quanto viene riportato da Sportmediaset, infatti, la Juventus avrebbe deciso di mettere nel mirino – intensamente – Koopmeiners. Il terzo "colpo da scudetto" per rinforzare la rosa a disposizione di Thiago Motta. Il costo? 60 milioni di euro. Questo è quello che chiede la Dea per privarsi del suo cartellino. Giuntoli, ha le idee chiare anche qui. Si sta infatti pensando di finanziare il colpo mettendo in ballo Chiesa, che potrebbe finire a Napoli da Antonio Conte. Insomma: il motore è acceso e la Juventus pare decisa a continuare a comprare calciatori forti per la causa bianconera.