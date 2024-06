Adrien Rabiot potrebbe davvero restare alla Juve: pronto un rinnovo di contratto fino al 2026 con opzione per il 2027

Al termine delle ultime stagioni Adrien Rabiot sembrava a un passo dall’addio alla Juve ma alla fine è sempre rimasto a Torino. Il francese è infatti ormai molto legato ai colori bianconeri, tanto da essere diventato un’idolo dei tifosi. Il suo contratto è ora di nuovo in scadenza ma l’impressione è che le due parti possano di nuovo trovare un’intesa per il rinnovo. Su X, infatti, il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha infatti rivelato: “Adrien Rabiot è sempre più vicino al prolungamento di contratto con Juventus. Colloqui positivi negli ultimi giorni. Pronto un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027 “.