Vieri su Thiago Motta: “Se perdi 5 partite alla Juventus è diverso”

Christian Vieri, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole ad un evento: “Se il Bologna perde 5-6 partite di fila, nessuno dice niente. Alla Juve devi giocare bene, ma soprattutto devi vincere. Inter, Milan e Juve hanno piazze meravigliose, ma complicate. Per Thiago Motta non sarà facile. La Juve è un grande step. Se Chiesta sta bene, fa la differenza. Napoli? Io lo vedo bene con tutti, è un grande campione. A Palladino e Italiano vanno fatti solamente i complimenti. Il primo ha fatto due ottime annate a Monza, raggiungendo una salvezza tranquilla in entrambi i casi. Il secondo ha conquistato due finali europee in un anno e la doppia sconfitta finale non deve cancellare il percorso che ha fatto”.