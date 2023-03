Calciomercato Juventus / Pogba delude: bomba Milinkovic! Pare che…

La Vecchia Signora non ha assolutamente abbandonato l'idea di tesserare il campione serbo. Ecco come vorrebbe provarci

redazionejuvenews

L'anno scorso la Juventus si trovò di fronte ad un bivio. Puntare su Paul Pogba a parametro zero o su Sergej Milinkovic-Savic, che Lotito non avrebbe mollato per una cifra inferiore agli 80 milioni. Proprio le richieste esagerate del patron biancoceleste, convinsero la dirigenza piemontese a chiudere per il ritorno del Polpo alla Continassa. Tuttavia, il sogno di vedere il Sergente con la maglia bianconera non è ancora tramontato per la Vecchia Signora. A rilanciare con forza il nome del gigante serbo è La Gazzetta dello Sport.

Va considerato che il prossimo anno il centrocampo della Juve perderà quasi certamente due pedine importanti come Rabiot (scadenza contrattuale) e Paredes (non sarà riscattato dal Psg). Servirà dunque un innesto di qualità da affiancare a Pogba (sempre che questo rimanga) e a un regista che potrebbe anche essere Locatelli, viste le buone prestazioni dell'ex Sassuolo in quella zona di campo. Negli ultimi giorni si è parlato a più riprese di Frattesi, ma nelle segrete stanze della Continassa, si è ragionato sul fatto che per il salto di qualità in mediana serva qualcosa di diverso. Con l'innesto di Milinkovic-Savic l'asticella si alzerebbe, eccome. Ma qual è al momento la situazione?

Contatti intensi c'erano stati già nella sessione di gennaio, con Kezman che aveva raggiunto Torino per parlare con la dirigenza della Juventus. Le indiscrezioni dell'epoca parlavano anche di un accordo di massima sull'ingaggio, un quinquennale da 5 milioni di euro più uno di bonus. Nonostante la scadenza nel 2024, Lotito continuerebbe a tenersi piuttosto alto nelle proprie richieste. La rosea conferma i 50-60 milioni come cifra limite per liberare il campione serbo un anno prima della fine del suo contratto con i capitolini. Al momento il presidente laziale sembra irremovibile, ma quando verranno aperti ufficialmente i battenti del calciomercato, dovrà probabilmente rivedere al ribasso le sue ambizioni economiche. Indiscrezioni provenienti da Torino, sottolineano anche come la Juve sarebbe anche disposta ad aspettare altri 12 mesi per tesserare il calciatore a parametro zero. Sempre che una big inglese non riesca nello scippo nella prossima sessione estiva. Detto questo, sempre attenzione alla Juve che sta monitorando anche qualche altro giocatore molto grosso <<<