Calciomercato, Elkann ribalta la Juve: ecco chi manda via a fine anno!

Di una cosa siamo praticamente certi. La Juventus ha le idee molto chiare rispetto al fatto che entro la fine dell'anno in corso, una grossa rivoluzione andrà a colpire l'intera rosa. La stagione terminerà e in estate, all'apertura ufficiale della sessione di calciomercato, è atteso un ribaltone praticamente totale.

Non si salverà praticamente nessuno di coloro che la società riterrà non più aderenti al progetto bianconero. Nessuno è intoccabile. Anzi. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, infatti, saranno diversi i nomi che finiranno sulla lista dei possibili addii e oggi li abbiamo messi in fila all'interno del nostro borsino con percentuali molto chiare. Tra i possibili ad essere ceduti, anche dei nomi abbastanza grossi <<<