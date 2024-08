Calciomercato Juve | Chiesa, Pedullà sgancia la bomba: “Vi dico che…”

Alfredo Pedullà fa il punto della situazione parlando del mercato Juventino e svela qualcosa di davvero pesante

Calciomercato ancora vivo in casa Juventus. C’è la questione Koopmeiners da risolvere e lo stesso si può dire anche per quel che concerne Nico Gonzalez. In questi giorni stanno uscendo fuori indiscrezioni di ogni tipo e genere e le novità che abbiamo raccolto raccontano proprio di come Giuntoli sia pronto ad organizzare un finale di questa sessione di mercato a dir poco bollente. Tra le varie questioni da portare a termine ce ne sono alcune che fanno molto rumore e per cui la dirigenza Juventina deve ancora trovare la corretta soluzione. Di sicuro, comunque, c’è la volontà di provare prima di tutto a vendere bene per comprare meglio. E tra le grane più importanti resta viva quella legata a Chiesa. Il giocatore è ufficialmente sul mercato e Alfredo Pedullà ha svelato qualcosa di molto importante in merito.

Chiesa-Juventus, le ultime di mercato secondo Pedullà

Pedullà ha parlato della questione legata a Chiesa e quello che ha detto è uscito fuori è stato piuttosto chiaro. Ecco le sue parole: “Posso dirvi che fino a questo momento il suo agente ha portato zero proposte. Se l’intento è quello di portarlo via dalla Juventus a zero, io vorrei che papù Enrico pensasse ai danni che questo creerebbe. Io non credo che ci saranno margini per il suo re-inserimento. Io vi dico che il rapporto con la Juventus è finito“. Parole pesanti che vanno a rispondere anche a chi parlava di un possibile re-inserimento in rosa, per questo o quel motivo. Senza offerte Chiesa non parte. E se non parte, la Juve non lo ri-utilizzerà. E allora, l’addio a zero sarebbe qualcosa di ovvio. Un danno pesante per la Juventus che fino alla fine, proverà a trovare una soluzione. Da quanto abbiamo saputo, una di queste possibili soluzioni potrebbe essere particolarmente spiacevole.

Qualcuno vocifera infatti che Marotta potrebbe presentarsi a pochi giorni dalla fine del mercato, con 10-15 milioni sul piatto. Mettendo così la Juve alle strette. E (forse) obbligandola a cedere, per certi versi, Chiesa. Quello che succederà lo staremo a vedere. Di sicuro, comunque, la Juve deve fare in fretta. Perdere Federico a zero, sarebbe un mezzo disastro. Da scongiurare ad ogni costo. E sempre parlando di mercato e di Juve, attenzione: la dirigenza bianconera avrebbe in mente qualcosa di enorme <<