Calciomercato Juve | Colpo a sorpresa in attacco: Motta ha deciso

Thiago Motta avrebbe le idee molto chiare rispetto al prossimo futuro dell'attacco della Juventus: occhio al mercato

Juventus, il mercato s’accende: non solo Thuram!

Giuntoli lavora per costruire una Juventus che possa lottare su tutti i fronti. Se ne parla da tempo e l’aria che tira, oggettivamente, sembra essere particolarmente calda e interessante. I bianconeri si stanno muovendo con una rapidità che non si vedeva da tempo. Giuntoli può lavorare con le mani libere e la società sembra essere tornata ambiziosa come dovrebbe sempre essere in casa Juve. O forse, pi semplicemente, quest’anno c’è più organizzazione rispetto al recente passato. Di fatto, per i tifosi arrivano solamente buone notizie. Va tenuto conto del fatto che il calciomercato è ancora lungo, così come l’estate che si pre-annuncia bollente non solo per quel che concerne le condizioni atmosferiche. Ma – come detto – anche per quel che concerne le prossime mosse in sede di trattativa. Proprio in tal senso, arrivano pesanti aggiornamenti rispetto a quella che sarebbe una netta decisione di Thiago Motta.

In attacco, l’unico sicuro di avere il proprio posto sarà Vlahovic. Per il resto, il ribaltone sarà praticamente totale. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di Juvenews.eu, Thiago Motta avrebbe deciso di “bocciare” Milik. Lui, sarà uno di quelli destinati a partire. Ma c’è di più. Il neo-tecnico della Juve avrebbe anche già scelto il sostituto: stiamo parlando di Retegui. La voce sta circolando da qualche ora ed è per questa ragione che ve la riportiamo in tempo reale. In realtà qualcosa era già uscito nei giorni scorsi ma la novità è rappresentata dal fatto che a breve, la Juve potrebbe muoversi concretamente mettendo sul tavolo del Genoa una seria offerta per provare a prenderlo. Come detto, aggiornamenti sono attesi da qui a breve. E sempre parlando di mercato, attenzione: nei piani di Giuntoli ci sarebbe qualcosa di davvero enorme per il prossimo anno <<<