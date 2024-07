Calciomercato Juve | Giuntoli da paura! Altro colpo enorme in arrivo

La Juventus infiamma il calciomercato

La Juventus continua a lavorare senza sosta: il calciomercato ha aperto le sue porte in maniera ufficiale ed i bianconeri, con Giuntoli in testa, sembrano essere tra i club con più mosse “azzeccate” in assoluto, tra tutti. Ecco il motivo per cui in queste ore non si fa altro che parlare di quello che potrebbe succedere da qui in avanti. Con la convinzione – da parte di molti – che la Juve possa fermarsi avendo raggiunto già diversi obiettivi. Niente di più sbagliato. Stando a quanto ci risulta, infatti, la Juventus non avrebbe in alcun modo terminato di comprare calciatori. Ed è per questo motivo che da qui alle prossime settimane, in realtà, potrebbe succedere qualcos’altro di davvero clamoroso. Sull’agenda di mercato di Giuntoli, infatti, ci sarebbe qualche sogno e un colpo grosso da portare a casa nell’arco di poco tempo: ecco di chi si tratta <<<