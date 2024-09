Juve, Szczesny al Barcellona? La novità più grossa è su Vlahovic

La Juventus sta lavorando da giorni per provare a pianificare il prossimo futuro. E mentre ci sono voci su Szczesny, occhio a quelle su Vlahovic

Il calciomercato della Juventus è nuovamente al centro delle attenzioni dei media. Ci sono voci interessanti rispetto a Szczesny e a quello che potrebbe essere un suo passaggio al Barcellona. Allo stesso tempo, però, in casa Juve si fanno serie valutazioni anche su ciò che può accadere su un altro fronte, ossia quello legato a Vlahovic. Il giocatore bianconero non sta rendendo come dovrebbe e per questa ragione le voci sul suo conto sono diverse e tutte molto significative. Quello che potrebbe accadere è chiarissimo: c’è la possibilità che al termine della stagione ci siano delle sorprese e alcune di queste, sarebbero clamorose sotto il punto di vista del calciomercato.

Szczesny-Vlahovic: grosse novità di calciomercato per la Juventus

Sono confermate, infatti, le indiscrezioni che Juvenews.eu vi aveva riportato nei giorni scorsi che raccontavano di un interessamento da parte dell’Arsenal per Dusan. Il calciatore non sta rendendo al massimo e per questo, Thiago Motta potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare il perno offensivo. I Gunners vorrebbero mettere sul piatto della Juventus un’offerta vicina agli 80 milioni di euro e Giuntoli, di fronte ad una simile somma, potrebbe pensare di accettare l’offerta per puntare tutto, poi, su altri nomi. Come ad esempio Jonathan David. Staremo a vedere. Intanto, comunque, il futuro di Vlahovic sembra essere sempre più in bilico. E proprio parlando di Juventus, attenzione perché lì davanti Giuntoli ha un grande sogno di mercato <<<