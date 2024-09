Calciomercato Juventus | Clamoroso ritorno: “Giuntoli può prenderlo”

La Juventus sta lavorando per provare a costruire una squadra che possa essere sempre più forte. In questo senso occhio ad un nome

La Juventus vuole costruire una squadra forte, fortissima. Può sembrare banale ma è la realtà delle cose. E Giuntoli vuole provarci in maniera sempre più concreta. Ecco la ragione per cui questa estate è stato fatto molto, ma non è stato fatto tutto. Una delle lacune che sembrano esserci, più evidenti, riguarda senza dubbio la questione legata a Vlahovic. L’attaccante bianconero non sembra essere in forma smagliante e in una stagione così importante per il lancio del progetto Juventino ovviamente questo fattore pesa. Ecco la ragione per cui da qualche ora si sta parlando sempre più insistentemente di Osimhen come papabile nome per il futuro Juventino. Ecco, in tal senso ci sono aggiornamenti niente male.

Osimhen alla Juventus, ecco cosa è stato detto

Paolo Paganini parlando a 90esimo minuto, ha analizzato questa eventualità svelando come la Juve non ha una punta di primo livello e che per questo sta puntando Osimhen: “I nomi per sostituirlo sono David che va a scadenza nel 2025 ma è extracomunitario. L’altro nome, invece, è quello di Osimhen. Anche se c’è la clausola rescissoria, i rapporti tra il procuratore e Giuntoli sono molto forti. E per questo motivo io dico grande attenzione perché questa estate potrebbe esserci il clamoroso ritorno“. Un ritorno nella stessa squadra, nello stesso team. Giuntoli e Osi alla corte della Juventus. La dirigenza bianconera, sotto sotto, ci sta lavorando. E sempre parlando di Juventus, occhi bene aperti: sta circoando una notizia clamorosa… ma vera <<<