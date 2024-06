Haimovici: “Rabiot è imprescindibile per la Juve, lo terrei”

Michele Haimovici, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del futuro di Rabiot.

Michele Haimovici, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RBN: “Per me Rabiot è imprescindibile in questa Juve, proverei a portare a casa poi Thuram o Koopmeiners, però Rabiot lo terrei sempre. Se poi lui, come sembra, non vuole rinnovare, devi portare a casa tutti e due. Chi esce dall’Atalanta però ha sempre bisogno di un tempo di ambientamento. Soulé non ha mai fatto vedere grandissime cose, ha fatto bene a Frosinone ma poi solo nella prima parte. Se siamo disposti ad aspettarli, io penso che sia la strada giusta, ma la piazza non ha tutta questa voglia di aspettare. La piazza è pronta ad aspettare Soulé, Huijsen e gli altri?”.