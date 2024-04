Juve, Haimovici: “La cessione di Vlahovic sarebbe dannosa”

Intervistato a Radio Bianconera, Michele Haimovici ha parlato degli argomenti più caldi a tema Juventus. Ecco le sue parole: "Domenica ci aspetta un test importante per capire se abbiamo superato la crisi. Dal mio punto di vista, la Fiorentina è più concentrata sulla Coppa, ma noi dobbiamo confermare la prestazione del secondo tempo contro i biancocelesti. Questa partita è un vero e proprio derby di Firenze, con la Juventus come nemico numero uno. La Fiorentina prende spesso il controllo del gioco, mentre la Juventus tende ad essere più difensiva. A mio avviso, valutando l'umore della città, c'è una maggiore enfasi sulla Coppa Italia e sulla Conference League. Potrebbe anche essere un'opportunità per far riposare alcuni giocatori chiave per le competizioni di coppa. Credo che sarà una partita impegnativa, ma la Fiorentina ha più motivazioni della Juventus rispetto ai suoi rivali. Vendere Vlahovic sarebbe dannoso a questo punto. Chi sceglierebbe per sostituirlo? Non lo so davvero. Dopo le recenti dichiarazioni d'amore del serbo, sarebbe difficile venderlo. Sarebbe anche difficile sostituire Chiesa, ma se Allegri rimane, non gli piace come viene utilizzato e credo che abbia molti pensieri se rimanere o meno. Se arrivasse un altro allenatore con una formazione 4-3-3, credo che sarebbe più propenso a rimanere. Con Motta, potrebbe essere l'acquisto in più."