Calciomercato Juve / Giuntoli fa il terremoto: 87 milioni di euro

Giuntoli sta lavorando in sede di calciomercato per far intraprendere alla Juventus la giusta strada in vista della prossima stagione

La Juventus vuole costruire una rosa di calciatori forti. La sessione di calciomercato che stiamo vivendo sta a dimostrare quella che è la volontà di Giuntoli che da tempo ha messo la testa su un progetto che sembra essere tutto, tranne che poco ambizioso. L’ambizione è stata dimostrata anche andando a prendere un tecnico come Thiago Motta che ha mostrato grandi idee, personalità e fame. Ha portato il Bologna in Champions League e non ha avuto paura nel dire di sì ad una piazza esigente – la numero uno in Italia e tra le prime in Europa – come quella Juventina. Insomma: gli ingredienti ci sono tutti. Ma dal mercato, Giuntoli, vuole progettare ancora qualcosa di molto importante.

Juventus al lavoro anche sulle uscite

Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il dirigente Juventino avrebbe in mente di provare a fare cessioni per un totale di 87 milioni di euro. Avete capito bene. I giocatori che verrebbero presi in considerazione per questo vero e proprio terremoto sarebbero i seguenti: Soulé, Dean Huijsen, Enzo Barrenechea, Samuel Iling Junior, Koni De Winter e Felix Correia. Alcuni di loro hanno già salutato e altri lo faranno presto. Di base, comunque, resta la volontà di provare a mettere in cassa tanti soldi per poi affondare qualche colpo pesante come può essere quello di Koopmeiners che pure sembra essere relativamente vicino, per quanto l’Atalanta sembri resistere. Detto questo, le notizie sulla Juventus rispetto al mercato non sono finite qui: ecco un’altra grossa novità <<<