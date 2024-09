Garlando: “Il mercato migliore lo ha fatto l’Inter, non la Juve…”

Luigi Garlando, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Luigi Garlando, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “In una classifica di mercato al primo posto metto l’Inter, non metto la Juve che ne ha comprati 20. Metto l’Inter perchè ha tenuto le sue stelle, ha mantenuto l’unico giocatore italiano nei primi trenta del Pallone d’Oro che è Barella, che ha un grande mercato all’estero, ha tenuto il capocannoniere, ha comprato due rinforzi che sono due titolari e li ha comprati mesi fa, permettendo quindi ad Inzaghi di lavorare da subito con il gruppo nuovo anticipando i tempi. Per tempismo, qualità e conservazione di talento, secondo me il mercato di Marotta è stato il miglior mercato di quest’anno”.