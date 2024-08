Ex Juve, Nesta: “Szczesny? Non ho più sentito il suo nome per il Monza”

L'ex Juve Szczesny andrà al Monza? Le parole dell'allenatore biancorosso Alessandro Nesta in conferenza stampa

Dopo l’addio alla Juve Szczesny è ancora alla ricerca di una nuova squadra. Nel corso dell’estate l’Arabia Saudita aveva pensato a lui ma sulle sue tracce c’è stato anche il Monza. Possibile che diventi un nuovo giocatore biancorosso? A parlarne in conferenza stampa è stato proprio l’allenatore del Monza.

Ex Juve, Szczesny al Monza? Le parole di Nesta

Intervenuto in conferenza stampa l’allenatore del Monza Alessandro Nesta ha spiegato: “Mercato? Non ho più sentito il nome di Szczesny nell’ambiente Monza, non lo so. Poi magari viene l’ultimo giorno perché il Dottore… Gli ultimi giorni lui è famoso. A oggi non abbiamo notizie di Szczesny”.