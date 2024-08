SOCIAL – Juve: il saluto di Perin, Fagioli e Yildiz a Szczesny

Szczesny ha detto addio alla Juve: il saluto sui social di Perin, Fagioli e Yildiz per il portiere polacco

Sul proprio profilo Instagram Mattia Perin ha voluto salutare Szczesny: “Per anni, assieme a Carletto, ci siamo spinti a vicenda, a migliorarci, in un clima di lavoro unico e di grande professionalità. Dove non sono mai mancati nè il sorriso nè l’entusiasmo. Insomma, siamo stati bene insieme e felici. La mia stima professionale nei tuoi confronti è incommensurabile e tutto quello che hai fatto per la Juventus è lí… scritto nella storia. In bocca al lupo Tek e GRAZIE“.

Juve, le parole di Fagioli e Yildiz

Fagioli ha invece scritto: “Grazie per tutto Tek! Mancherai a tutti qua”. Yildiz invece: “Leggenda e idolo. Grazie per tutto”.