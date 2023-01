Calciomercato Juventus | Ultim’ora Di Marzio : “Allegri ha chiesto…”

Siamo vicinissimi alla chiusura ufficiale della finestra invernale di calciomercato. La Juventus si è concentrata giustamente sulle vicende societarie che l'hanno vista costituire un nuovo CDA e poi l'hanno travolta con una penalizzazione di 15 punti in classifica. Ma la Vecchia Signora non si arrende. Gli avvocati del club piemontese avrebbero in mente una strategia in tre mosse per ribaltare la sentenzadella Corte d'Appello Federale. Tutti noi ci auguriamo che possa rivelarsi vincente. Ma tornando al mercato, è arrivato il momento di andare a dama per quei colpi che la dirigenza aveva pianificato di chiudere nella sessione di gennaio. La squalifica di Cherubini ha rallentato ulteriormente le cose, ma Di Marzio ha spiegato cosa potrebbe succedere da qui al 31 gennaio alle ore 20<<<