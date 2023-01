Mercato Juve – Colpo a sorpresa a poche ore dal gong | Raffica di news

Ci siamo! La dirigenza juventina non ha molto tempo per provare a chiudere qualche rilevante operazione di mercato nella finestra invernale. Si sta provando a concretizzare la cessione di McKennie in Premier, con il Leeds che pare sempre più vicino a chiudere. Il club bianconero vorrebbe regalare almeno un rinforzo a Massimiliano Allegrial fotofinish, per dare l'assalto alla Coppa Italia e all'Europa League e per tentare un recupero disperato in campionato. A tal proposito, vediamo quali sono le ultime voci di calciomercato che circolano in queste ore. E' spuntato anche un nome mai uscito prima<<<