Si infiamma il calciomercato, finalmente un colpo in entrata e uno in uscita

La Juve lavora per un colpo in entrata e uno in uscita

Momento particolarmente delicato per la Juventus, che sta già lavorando per presentare il ricorso al CONI dopo la pesante penalizzazione inflittagli dalla Corte d'Appello Federale. Elkann ha dovuto fare i conti anche con la sostituzione di Cherubini, inibito per il caso plusvalenze. Il nuovo direttore generale Scanavino ha annunciato la nomina di Francesco Calvo come Chief Football Officer dell'area sportiva: "Francesco ha grande esperienza e mi aiuterà nelle trattative di calciomercato". Ecco allora che arriva la conferma da parte di Scanavino che qualcosa verrà fatto già nella sessione invernale. Starebbero infatti per sbloccarsi due trattative, una in entrata e una in uscita<<<