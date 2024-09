Di Canio: “Chiesa? Per la Juventus sarebbe potuto diventare…”

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Federico Chiesa.

Paolo Di Canio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Sono contento per Chiesa. Ci ha fatto sognare all’Europeo, speravamo potesse diventare un crack e un giocatore straordinariamente importante per la Juve e l’Italia. Gli infortuni gravi e qualche infortunio ripetuto non gli hanno permesso un salto in avanti di conoscenza, miglioramento tecnico-tattico e del gioco. Quando è rientrato si è concentrato sulla sua qualità, i suoi strappi individuali. Non era nei radar di Thiago Motta e delle sue idee di gioco, poteva finire una storia brutta per lui come approdo, invece va al Liverpool, squadra che funziona e continua a funzionare. Sarà una riserva, in futuro è difficile possa prendersi la titolarità anche se mai dire mai. Ci sono Luis Diaz, Salah, Gakpo, Nunez, sarà molto difficile per lui, non è in forma. Ci auguriamo si possa ritagliare spazio importante in una città meravigliosa e in uno stadio fantastico. Gli auguriamo il meglio. Speriamo possa riprendersi quello che aveva lasciato qualche anno fa, uno spazio importante con il suo talento”.