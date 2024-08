Ex Juve, Di Canio: “Rabiot non lo cerca nessun club che conta”

Di Canio ha parlato dell'ex centrocampista della Juventus, Rabiot: per l'ex calciatore, il francese non avrebbe offerte da club prestigiosi

Intervistato per Panorama, Paolo Di Canio ha parlato dell’ex centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot, attualmente svincolato. Per l’ex calciatore, il giocatore francese si sarebbe sopravvalutato, così come sarebbe sopravvalutato dall’ambiente calcistico italiano. A dimostrazione della sua tesi ci sarebbe il fatto che il calciatore, a poche settimane dalla fine della sessione estiva di trasferimenti, non si sarebbe accasato in club di prima fascia.

Le parole di Di Canio su Rabiot

Ecco cosa ha detto: “Deve essere chiaro che non è il primo Pogba arrivato alla Juventus. Guardate Rabiot: nazionale fisso, sembrava che la Juventus non potesse farne a meno, soprattutto perché intorno non c’era grande qualità, e la realtà è che da tre anni Rabiot non lo cerca nessuno nel grande calcio che conta. In Italia ci stiamo abituando a un livello non adeguato al passato e questo non fa il bene di nessuno, nemmeno della nostra nazionale. Raccontare che questi giocatori sono all’altezza di quelli che giocano tutti gli anni per vincere la Champions League è sbagliato”.