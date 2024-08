Damiani: “La Juventus mi ha stupito in positivo”

Oscar Damiani, procuratore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato della Vecchia Signora.

Oscar Damiani, procuratore ed agente, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a “1 Football Club”, toccando il tema della Vecchia Signora, che ha stravolto la squadra con le ultime operazioni di calciomercato: “Sicuramente sono partiti forte e devo ammettere che alcune scelte prese dalla società non mi convincevano. L’allenatore è di grande qualità, sa come mettere la squadra in campo e sa farla giocare bene. Credo che con questa nuova Juve potremo assistere ad un campionato ancora più divertente, anche perchè i bianconeri dovranno per forza di cosa competere per puntare allo Scudetto, fa parte della loro storia”.