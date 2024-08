ESCLUSIVA, Damiani: “Koopmeiners-Juve? L’accordo si troverà”

Oscar Damiani ha analizzato la situazione relativa al centrocampista Teun Koopmeiners, obbiettivo di lunga data del progetto della Juventus

Quella di Teun Koopmeiners è una delle storie più intricate dell’attuale sessione di calciomercato della Juventus. Il centrocampista dell’Atalanta da alcuni giorni avrebbe richiesto la cessione alla Juventus al punto da non prendere più parte neppure alle sedute di allenamento previo certificato. In sede di trattative, i due club faticherebbero a trovare un intesa nonostante quello bianconero sia sempre più vicino a pareggiare le richieste di quello nerazzurro. In esclusiva per la redazione di Juvenews.eu, ne abbiamo parlato con Oscar Damiani, noto procuratore sportivo oltre che ex calciatore, tra le altre, di Juve, Inter, Milan.

L’Atalanta non ha mai abbassato le pretese economiche per la cessione: pensa che la volontà possa essere quella di reintegrarlo od ormai si aspetta l’uscita del giocatore?

“Difficile da dirsi. L’Atalanta è una società forte anche economicamente e quindi pone delle condizioni. Se non verrà trovato un accordo, Koopmeiners verrà reinserito in rosa perché è un giocatore importante. Penso che alla fine un accordo si troverà”.

Come pensa si concluderà questa trattativa? Si aspetta possa protrarsi fino al termine del calciomercato?

“Ormai i giorni sono pochi quindi bisogna arrivare a una decisione. I primi giorni della settimana saranno decisivi”.

Come giudica il comportamento del giocatore nei confronti dell’Atalanta? Riesce a dare una spiegazione alla scelta di Koopmeiners di essere ceduto, rinunciando persino alla finale di Supercoppa europea?

“Francamente io ho fatto il calciatore e ho avuto momenti relativi ai trasferimenti però o sempre pensato che fosse più giusto allenarsi e giocare, rispettando gli impegni presi. Siamo a una forma di “ricatto” che non amo figlia dei tempi. Quando giocavo io non esisteva, anche perché c’era il vincolo”.

Dopo l’accordo con il PSG, anche Lookman avrebbe deciso di auto-escludersi dall’Atalanta prima però di ricucire con il club: cosa ne pensa di questi casi? I giocatori hanno sempre più potere nei confronti delle società?

“Purtroppo è un po’ figlia dei tempi, anche se credo che la società deve essere decisa. L’Atalanta è un grande club gestito dalla famiglia Percassi che hanno fatto anche i calciatori. Hanno la sensibilità di capire come uscirne, però io non amo i “ricatti””.

Flavio Zane