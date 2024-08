Juve, Chiesa: “Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”

Chiesa è prossimo a lasciare la Juventus: l'attaccante dei bianconeri ha voluto esprimere le sue sensazioni sul prossimo trasferimento

Federico Chiesa è pronto a volare in Inghilterra. Nel futuro dell’attaccante della Juventus c’è il Liverpool che, nelle ultime ore, ha sorpassato la concorrenza per lui del Barcellona. Il giocatore, in partenza per la città inglese, è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport, approfittandone per salutare i tifosi bianconeri.

Le parole di Chiesa

Ecco cosa ha detto: “Sono felicissimo volevo salutare i tifosi bianconeri. Grazie per l’affetto in questi anni, veramente vi porterò nel cuore. Ti dispiace lasciare la Juve così? No, dispiace ma sono felice per questa nuova avventura. Sono davvero felice e non vediamo l’ora io e la mia famiglia”.