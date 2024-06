Criscitiello: “Di Lorenzo ha già l’accordo con la Juve. Su Manna…”

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Giovanni Di Lorenzo.

Michele Criscitiello, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: “Di Lorenzo a Napoli non può più giocare dopo che i napoletani non vogliono. Di Lorenzo ha l’accordo con la Juve e vuole giocare lì, Di Lorenzo ha detto di portargli offerte e poi se ne possono andare tutti. Manna è andato da Di Lorenzo dicendogli “Puoi andare” e oggi si è presentato all’incontro solo perchè alla sua sinistra c’è Antonio Conte, dicendo il contrario. Tu Manna che sei inesperto, con che faccia oggi ti presenti al summit dicendo così? Manna sta facendo già i disastri, non è un direttore da Napoli”.