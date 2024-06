Mercato Juve, Di Lorenzo: “Futuro? Ho già parlato con il Napoli”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato in conferenza stampa: il giocatore sarebbe finito nel mirino di calciomercato della Juve

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale italiana, Giovanni Di Lorenzo, presunto obiettivo di calciomercato della Juventus, ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole: “Io sono serenissimo, sto preparando questo secondo Europeo che è qualcosa di bello. Adesso può sembrare tutto normale, ma per me che ho fatto un percorso venendo dal basso è molto bello, sono orgoglioso. La concentrazione è massima su questa competizione, anche per accantonare la miglior stagione mia e del Napoli. Voglio raggiungere i migliori risultati possibili. Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla… Si sta scrivendo tanto, avrei potuto decidere anche di non venire ma io sono sereno. Ho parlato con la società a fine campionato, ci siamo parlati, ma ora la concentrazione è massima su questa competizione. Ciò che dà fastidio è questo supporre cose, ciò che mi interessa è fare bene qui con la Nazionale”.