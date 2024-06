Mercato, Corrado: “La Juve eserciterà il contro riscatto per Barbieri”

Giuseppe Corrado ha svelato i piani di calciomercato della Juve su Tommaso Barbieri: i bianconeri dovrebbero esercitare il contro riscatto

In casa Pisa starebbe tenendo banco la questione sul riscatto di Tommaso Barbieri, giovane talento di proprietà della Juventus. Il calciatore, al Pisa in prestito nell’ultima stagione in Serie B, può essere riscattato dalla società toscana. A confermare tale intenzione ci ha pensato lo stesso presidente del club nerazzurro Giuseppe Corrado. Intervistato per il Canale 50, il numero uno della società ha esplicitato la volontà di esercitare il riscatto del cartellino. Secondo lo stesso, questo però non basterà al Pisa per assicurarsi le sue prestazioni. Ecco le sue parole: “Riscatteremo Barbieri, ma probabilmente la Juventus eserciterà il contro riscatto. Non riscatteremo invece D’Alessandro e Valoti, ma torneremo al tavolo delle trattative”.