Cilli: “Douglas Luiz alla Juve è un’operazione molto intelligente”

Luca Cilli, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sull’acquisto di Douglas Luiz, ex calciatore dell’Aston Villa, passato alla Vecchia Signora, in una trattativa con in scambio anche Iling Jr e Barrenechea, passati ai Villans: “Douglas Luiz arriverà nel momento in cui terminerà la Copa America perché al momento è impegnato con il Brasile. È di fatto un nuovo giocatore della Juventus e sosterrà le visite mediche all’inizio di questa settimana. Si tratta di uno dei migliori centrocampisti dell’ultima Premier League, è stata un’operazione molto intelligente quella fatta dalla Juventus, costo sui 50 milioni di euro però ammortizzati”.