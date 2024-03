Cilli: “La Juventus stava facendo qualcosa al di fuori dall’ordinario”

Intervistato per News.Superscommesse.it, Luca Cilli ha commentato la stagione disputata sin qui dalla Juventus. Ecco le sue parole: "Non è una Juventus in caduta libera dal mio punto di vista. A Napoli, ad esempio, è vero che è uscita sconfitta ma ha giocato un’ottima partita, probabilmente fra le più belle fin qui disputate in stagione. (...) Più in generale le ultime battute a vuoto sono anche fisiologiche. La Juventus ha fatto un qualcosa di ampiamente fuori dall’ordinario in precedenza, quando ha mantenuto il passo dell’Inter. E considerata la forza della squadra di Inzaghi non è poco. E’ stata per diverso tempo a ridosso del primo posto riuscendo a creare un gruppo unito, forte, in grado di andare oltre i propri limiti".