Calciomercato / Chiesa-Juventus, colpo di scena: “Potrebbe succedere…”

CALCIOMERCATO – Che la Juventus stia provando a costruire una grande formazione è noto a tutti. Il punto però, è che in questi ultimi giorni ci si sta concentrando in maniera particolare su ciò che potrebbe succedere rispetto alle cessioni, alle uscite. Facendo qualche rapido calcolo ci si accorge infatti che i milioni che potrebbero essere risparmiati dai bianconeri nel caso in cui dovessero “liberarsi” di qualche giocatore, sarebbero abbastanza da consentire altri colpi in entrata. Ed è in questo senso, che arrivano le novità di mercato più interessanti.

Chiesa sblocca il mercato della Juventus… ma non solo

La rosa della Juventus dovrà essere rinforzata, obbligatoriamente. E’ già stato fatto molto ma serve di più. E lo diciamo nella misura in cui Giuntoli ha fatto capire che ancora di movimenti, se ne vedranno. E’ il caso di Galeno (nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro con gli agenti del giocatore) ma anche di Adeyemi, che però sembra pian piano allontanarsi. Ed è per questa ragione che tra le mille voci che circolano, ora ne sta prendendo piede una abbastanza particolare che coinvolgerebbe proprio il partente Chiesa <<<