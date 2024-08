Cassano: “Chiesa è molto più forte di Nico Gonzalez…”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Federico Chiesa.

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della cessione di Chiesa e dell’arrivo di Nico Gonzalez come suo sostituto. Ecco le sue parole su Youtube: “Chiesa è molto più forte di Nico Gonzalez. La Juve, la società e Giuntoli si sono comportati in modo indegno nei suoi confronti. Devono venir fuori a dire perché lo vendono. Non posso pensare che a Thiago Motta non possa piacere Chiesa. È sempre stato uno che si è sacrificato, ha avuto cazzimma, carattere, un giocatore fortissimo. Comportamento indegno. Il giocatore italiano più forte non lo metti a non allenarsi con la squadra. C’è qualcosa che non sappiamo che devono dire”.