Cassano: “Thiago Motta non guarda in faccia a nessuno”

Antonio Cassano, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole su Youtube: “La Juve deve fare questo ogni partita, così come lo doveva fare gli anni scorso. La cosa che mi è piaciuta di Thiago Motta è che non guarda in faccia nessuno. Mbangula non lo conoscevo, lo ha buttato dentro ed ha fatto un grandissimo gol. La Juve voglio giudicarla di partita in partita e vedere anche come schiererà Yildiz. Le prossime partite faranno capire il futuro, in fase d’impostazione ha fatto errori e con le grandi puoi pagare. Scudetto? Adesso parlo e poi apriti cielo: dico Inter, Roma, Atalanta e Napoli. Io vado a morte con le mie idee e dico Juventus e Milan fuori dalle prime quattro”.