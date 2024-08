Calciomercato, Todibo vuole solo la Juve: le ultime novità

Cosa manca per il trasferimento di Todibo alla Juve? Le ultime novità sulla trattativa per il centrocampista francese

Il nome scelto dalla Juve per rinforzare la difesa è quello di Todibo, centrale francese del Nizza. Il giocatore è ormai ai margini del progetto tanto da non essere stato convocato per le ultime amichevoli della squadra francese. Nonostante questo, però, le due parti non hanno ancora trovato l’accordo definitivo.

Calciomercato Juve, le ultime novità su Todibo

Intervenuto su X Fabrizio Romano ha spiegato: “Jean-Clair Todibo ha dichiarato all’OGC Nice che il suo piano e la sua decisione sono chiari: vuole solo trasferirsi alla Juventus. Questa settimana si terrà un altro round di colloqui: la Juventus ci sta lavorando ed è ancora convinta di riuscire a concluderlo”.